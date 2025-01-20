Полузащитник "Ливерпуля" развеял слухи об уходе из клуба

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт прояснил слухи о своем возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт прояснил слухи о своем возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report , 21-летний футболист затронул вопрос в беседе со спортивным корреспондентом Daily Mail.

"Ливерпуль" - мой клуб, моя команда. Я хочу бороться здесь за свое место, за свою позицию в команде", - сказал он.

Полузащитник подчеркнул, что не сдастся и продолжит борьбу: "Я должен прилагать усилия, упорно работать и быть целеустремленным для достижения этого. Я не сдамся, продолжу бороться, чтобы попасть в основу".

Он пообещал ждать своего шанса и помогать своей команде "насколько возможно": "Я жду своего шанса, когда буду нужен. В начале сезона я выбыл из-за травмы. Я не жду немедленного выхода на поле, но хочу помочь своей команде, насколько смогу. Моя цель - помогать и делать все, что в моих силах".

Отметим, что Харви Эллиотт перешел в "Ливерпуль" из "Фулхэма" в 2019 году. Он дебютировал в основной команде в возрасте 16 лет, став одним из самых молодых игроков в истории клуба.