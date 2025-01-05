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СМИ: Полузащитник "Ливерпуля" продолжит сезон в "Бетисе"

СМИ: Полузащитник "Ливерпуля" продолжит сезон в "Бетисе" Испанский опорный полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич, выступающий на правах аренды за австрийский "Зальцбург", продолжит сезон в испанском "Бетисе".
Футбол
5 января 2025 г. 07:07
СМИ: Полузащитник Ливерпуля продолжит сезон в Бетисе

Испанский опорный полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич, выступающий на правах аренды за австрийский "Зальцбург", продолжит сезон в испанском "Бетисе".

Как сообщает Report, об этом информировало издание Dave OCKOP.

"Стефан Байчетич отправится в аренду в "Реал Бетис" испанской Ла Лиги", – отметило СМИ. Сообщается, что футболист сначала вернется из Австрии в Мерсисайд, а затем отправится в Бетис.

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил ведение переговоров: "Реал Бетис" ведет серьезные переговоры с "Ливерпулем" об аренде Стефана Байчетича. Они еще не завершены, но продвигаются".

Отметим, что одной из причин перехода Байчетича в "красных быков" прошлым летом на правах аренды стало назначение помощника бывшего тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Пепа Линдерса главным тренером этого клуба. Однако отстранение голландца от должности, похоже, повлияло и на будущее полузащитника.

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