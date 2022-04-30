Полузащитник "Хартлпул Юнайтед" пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

Полузащитник "Хартлпул Юнайтед" Марк Шелтон пропустит матч 45-го тура Лиги 2, четвертого по силе английского дивизиона, со "Сканторп Юнайтед" из-за проблем с ухом.
Как сообщает Report, об этом заявил главным тренер команды Грэм Ли.
Он сообщил, что перед матчем футболист слишком глубоко засунул в ухо ватную палочку.
"Шелтон в больнице. Похоже, палочка вошла слишком глубоко, он не может встать, у него кружится голова", - сказал тренер.
Матч "Хартлпул Юнайтед" - "Сканторп Юнайтед" пройдет 30 апреля.