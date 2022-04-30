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Полузащитник "Хартлпул Юнайтед" пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

Полузащитник "Хартлпул Юнайтед" пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки Полузащитник "Хартлпул Юнайтед" Марк Шелтон пропустит матч 45-го тура Лиги 2, четвертого по силе английского дивизиона, со "Сканторп Юнайтед" из-за проблем с ухом.
Футбол
30 апреля 2022 г. 12:37
Полузащитник Хартлпул Юнайтед пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

Полузащитник "Хартлпул Юнайтед" Марк Шелтон пропустит матч 45-го тура Лиги 2, четвертого по силе английского дивизиона, со "Сканторп Юнайтед" из-за проблем с ухом.

Как сообщает Report, об этом заявил главным тренер команды Грэм Ли.

Он сообщил, что перед матчем футболист слишком глубоко засунул в ухо ватную палочку.

"Шелтон в больнице. Похоже, палочка вошла слишком глубоко, он не может встать, у него кружится голова", - сказал тренер.

Матч "Хартлпул Юнайтед" - "Сканторп Юнайтед" пройдет 30 апреля.

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