Полузащитник "Бешикташа" Озьякуп может перейти в "Рому"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Огузхану Озьякупу.

Как сообщает Report, об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 10 млн.

26-летний Озьякуп является воспитанником «Арсенала». В 2012 году он перешёл в «Бешикташ». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в национальном турецком чемпионате и стал автором одного забитого мяча. Его контракт со стамбульским клубом действует до лета 2022 года.

Озьякуп родился в Нидерландах и занимался в детской школе клуба «АЗ Алкмар». В возрасте 16 лет перебрался в академию лондонского «Арсенала», в составе которой дважды становился победителем юношеского чемпионата Англии.