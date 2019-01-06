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    Полузащитник "Бешикташа" Озьякуп может перейти в "Рому"

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Огузхану Озьякупу.

    Как сообщает Report, об этом сообщает Football Italia.

    По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 10 млн.

    26-летний Озьякуп является воспитанником «Арсенала». В 2012 году он перешёл в «Бешикташ». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в национальном турецком чемпионате и стал автором одного забитого мяча. Его контракт со стамбульским клубом действует до лета 2022 года.

    Озьякуп родился в Нидерландах и занимался в детской школе клуба «АЗ Алкмар». В возрасте 16 лет перебрался в академию лондонского «Арсенала», в составе которой дважды становился победителем юношеского чемпионата Англии.

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