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    Полузащитник "Барселоны" Туран может продолжить карьеру в MLS

    Арда Туран ведёт переговоры с американским клубом «Чикаго Файр»

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Полузащитник «Барселоны» Арда Туран ведёт переговоры с американским клубом «Чикаго Файр», выступающим в MLS.

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

    30-летний турецкий хавбек не пользуется доверием у главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде — в нынешнем сезоне Туран на поле ни разу не выходил.

    Также сообщается, что Туран, контракт которого с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года, был предложен клубам из Англии и Италии.

    Туран перешёл в «Барселону» из «Атлетико» в 2015 году за € 34 млн. В 55 матчах за каталонский клуб он забил 15 голов и сделал 11 голевых передач.

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