Полуфинальный матч Кубка Турции "Фенербахче" - "Бешикташ" был прерван - ФОТО

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Ответный матч полуфинала Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ» был прерван после того, как главный тренер команды гостей Шенол Гюнеш получил повреждение головы в результате брошенного с трибун предмета.

Как сообщает Report, инцидент произошел во втором тайме. На 58-минуте арбитр приостановил встречу при счете 0:0, после чего принял решение увести команды с поля. Гюнешу была оказана помощь —врачам пришлось наложить пять швов.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью 2:2. «Фенербахче» и «Бешикташ» — принципиальное противостояние в турецком футболе. Матчи между командами часто сопровождаются большим количеством нарушений со стороны футболистов.