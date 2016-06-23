​Полуфинальный матч Кубка Америки по футболу Колумбия - Чили прерван из-за непогоды

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Начало второго тайма полуфинала Кубка Америки по футболу между сборными Колумбии и Чили отложено на неопределенное время из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщает американский портал ESPN.

Зрителей попросили покинуть трибуны в связи с надвигающейся грозой.

Встреча проходит в Чикаго (штат Иллинойс). После первого тайма чилийцы ведут со счетом 2:0. Отличились Чарлес Арангис (7-я минута) и Хосе Фуэнсалида (11).

Победитель матча в финале 27 июня сыграет со сборной Аргентины, которая ранее в полуфинале разгромила команду США - 4:0.