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    ​Полуфинальный матч Кубка Америки по футболу Колумбия - Чили прерван из-за непогоды

    Зрителей попросили покинуть трибуны в связи с надвигающейся грозой

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Начало второго тайма полуфинала Кубка Америки по футболу между сборными Колумбии и Чили отложено на неопределенное время из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщает американский портал ESPN.

    Зрителей попросили покинуть трибуны в связи с надвигающейся грозой.

    Встреча проходит в Чикаго (штат Иллинойс). После первого тайма чилийцы ведут со счетом 2:0. Отличились Чарлес Арангис (7-я минута) и Хосе Фуэнсалида (11).

    Победитель матча в финале 27 июня сыграет со сборной Аргентины, которая ранее в полуфинале разгромила команду США - 4:0.

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