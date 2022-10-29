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Получивший ножевое ранение футболист "Монцы" не сможет играть 2 месяца

Получивший ножевое ранение футболист "Монцы" не сможет играть 2 месяца Клуб итальянской Серии А "Монца" сообщил, что защитник Пабло Мари, ставший жертвой нападения в торговом центре недалеко от Милана, успешно перенес операцию после ножевого ранения.
Футбол
29 октября 2022 г. 01:51
Получивший ножевое ранение футболист Монцы не сможет играть 2 месяца

Клуб итальянской Серии А "Монца" сообщил, что защитник Пабло Мари, ставший жертвой нападения в торговом центре недалеко от Милана, успешно перенес операцию после ножевого ранения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, нападавший ранил ножом четырех человек, в числе которых оказался 29летний Мари. Он находился в торговом центре с женой и сыном. Игрок был доставлен спасательным вертолетом в больницу, был в сознании.

- Сегодня утром специалисты отделения общей хирургии и травматологии больницы Нигуарда в Милане провели восстановительную операцию на двух поврежденных мышцах спины Пабло Мари.

Операция прошла успешно. Ожидается, что игрок пробудет в больнице дватри дня. После выписки он сможет начать процесс реабилитации. Этот тип мышечной травмы обычно требует двухмесячного покоя, прежде чем возобновить физическую активность, - говорится в сообщении "Монцы".

Мари, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу", в нынешнем сезоне провел за "Монцу" восемь матчей и отметился забитым голом.

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Версия на азербайджанском языке Bıçaqlı hücuma məruz qalan futbolçu 2 ay oynaya bilməyəcək

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