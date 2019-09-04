Никола Юрчевич: Получить одно очко в игре с "Уэльсом" было бы для нас хорошим результатом

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"Мы реально смотрим на данный вопрос. Получить одно очко на матче с "Уэльсом" было бы хорошим результатом".

Об этом в заявлении Report сказал главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич, касаясь предстоящего с "Уэльсом" отборочного группового матча ЕВРО-2020.

По словам хорватского специалиста, соперник обладает сильными футболистами: "Уэльс" - сильная команда, его футболисты выступают в таких известных чемпионатах, как английская Премьер-лига, испанская Ла Лига".

Юрчевич также коснулся проблем в составе: "Из-за травмы Рахиль Мамедов был исключен из состава. У Махира Эмрели также есть незначительные проблемы. Пока не могу сказать ничего конкретного. Положение Махира рассмотрим завтра. В течение трехдневного подготовительного процесса мы рассмотрели общее состояние команды, ознакомились с выступлением соперника, как они играли на последних матчах против Англии, Словакии, Хорватии и Литвы. Думаю, что атмосфера в команде и мотивация удовлетворительные".