Польский главный тренер прибыл на тренировку на коне - ФОТО

Главный тренер сборной Польши, которая является соперником сборной Азербайджана в рамках отборочного тура Евро-2021, Милош Стемпински привлек внимание интересным поступком.

Как передает Report со ссылкой на Laczynaspasja, 35-летний специалист приехал на тренировку команды на коне. Этот шаг польский главный тренер предпринял из-за спора с футболистами.

М.Стемпински пообещал приехать на тренировку на коне, если команда забьет 3 гола в ворота соперника на домашней игре против Молдовы. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу его команды, и тренер выполнил обещание на очередной тренировке.

11 марта сборная Азербайджана встретится с Польшей. Встреча стартует в 18:00 на ASK Arena. Сборная, попавшая в группу с Чехией, Молдовой, Польшей и Испанией в группу Д, проиграла на первом гостевом матче отборочного этапа пиренейцам со счетом 0:4.