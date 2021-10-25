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Польский тренер: Повезло, что Эмрели не смог воспользоваться голевыми моментами

Польский тренер: Повезло, что Эмрели не смог воспользоваться голевыми моментами Хороший был матч. Было приятно его смотреть. На этой встрече было много тревожных и голевых моментов. Рады, что одержали победу.
Футбол
25 октября 2021 г. 12:52
Польский тренер: Повезло, что Эмрели не смог воспользоваться голевыми моментами

Хороший был матч. Было приятно его смотреть. На этой встрече было много тревожных и голевых моментов. Рады, что одержали победу.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер польского футбольного клуба "Пяст" (Гливице) Вальдемар Форналик на пресс-конференции после матча XII тура "Экстраклассы" (Чемпионат Польши по футболу), в котором им удалось обыграть варшавскую "Легию" со счетом 4:1.

58-летний специалист рассказал, что им повезло, поскольку выступающий за "Легию" Махир Эмрели не смог воспользоваться голевыми моментами в начале встречи.

Отметим, что в ходе матча Эмрели трижды попал мячом в штангу. 24-летний азербайджанский футболист дважды поразил ворота противника на 4-й минуте встречи, но потерпел неудачу. Безрезультативными стали попытки Эмрели и на 71-й минуте матча.

https://youtu.be/SkHPMs8J0wM

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Версия на азербайджанском языке Polşalı mütəxəssis: "Mahir Emreli qol epizodlarını boşa verdiyi üçün şanslıyıq"

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