Польский клуб заплатит "Нефтчи" 70 000 евро

"Нефтчи" получит платеж солидарности за футболиста Антона Кривоцюка, покинувшего команду в конце прошлого сезона.

"Нефтчи" получит платеж солидарности за футболиста Антона Кривоцюка, покинувшего команду в конце прошлого сезона.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному телеканалу клуба заявил президент "Нефтчи" Кямран Гулиев.

По его словам, в связи с этим уже подписан контракт с польским клубом "Висла" (Плоцк), куда перешел 23-летний защитник: "По правилам ФИФА, "Нефтчи" должны заплатить за футболиста. Если бы Антон попросил нас отказаться от этой суммы, чтобы перед ним не было никаких препятствий, мы бы согласились. Но он потребовал от своего клуба, чтобы те заплатили "Нефтчи" за его обучение. Контракт уже заключен, нам заплатят 70 000 евро".

Отметим, что Антон Кривоцюк подписал контракт по схеме 3+1 с "Вислой" (Плоцк).