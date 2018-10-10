Полиция задержала Кокорина и Мамаева - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны по делу о хулиганстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, источник в МВД сообщил, что Кокорин также задержан по подозрению в хулиганстве.

«Он, как и Мамаев, в настоящее время задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения», - сказал собеседник агентства, добавив, что это может быть как арест, так и домашний арест.

***21:28

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Футболист Павел Мамаев задержан по делу о хулиганстве.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказала она.

Ранее Павел Мамаев явился на допрос в МВД. Позднее на допрос прибыл и другой футболист, Александр Кокорин.

Спортсмены обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.