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    ​Полиция вторглась в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе

    Были конфискованы документы

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Полиция вторглась в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, были конфискованы офисные документы и электронная информация.

    Операция, проведенная по решению швейцарского суда, была связана с экс-президентом ФИФА Йозефом Блаттером и бывшим генсеком структуры Жеромом Вальке.

    Отметим, что Комитет этики ФИФА из-за взяточничества отстранил Блаттера от деятельности в футбольных мероприятиях сроком на 6 лет, а Вальке - на 12 лет.  

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