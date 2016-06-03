Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Полиция вторглась в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, были конфискованы офисные документы и электронная информация.
Операция, проведенная по решению швейцарского суда, была связана с экс-президентом ФИФА Йозефом Блаттером и бывшим генсеком структуры Жеромом Вальке.
Отметим, что Комитет этики ФИФА из-за взяточничества отстранил Блаттера от деятельности в футбольных мероприятиях сроком на 6 лет, а Вальке - на 12 лет.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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