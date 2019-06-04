Полиция вызвала Неймара на допрос

Нападающий “ПСЖ” и сборной Бразилии по футболу Неймар даст показания по делу об изнасиловании. Как сообщает Report по информации бразильского издания Globoesporte, полиция нанесла визит 27-летнему форварду, который в данный момент находится в расположении национальной сборной, проводящей подготовку к Кубку Америки.

Отмечается, что сотрудники полиции ожидали футболиста около часа, после чего тот подписал повестку о прибытии в полицейский участок. 7 июня Неймар должен дать показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет девушка, чье имя не сообщается.