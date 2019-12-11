Полиция выступила против проведения матча "Барселона" - "Реал"

Каталонская полиция имеет серьёзные опасения перед матчем "Барселона" — "Реал" в чемпионате Испании, который должен состояться 18 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на "Lasexta", правоохранительные органы в Каталонии обеспокоены тем, что не смогут гарантировать полную безопасность во время проведения матча. Полиция считает невозможным организовать безопасный проезд автобуса мадридского клуба из-за нехватки сотрудников. Также в этот день ожидаются очередные акции протестов в Каталонии. В связи с этим местная полиция считает, что в этот день нельзя проводить матч между "Барселоной" и "Реалом".

Напомним, изначально матч 10-го тура Примеры "Барселона" – "Реал" был назначен на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов.