Полиция провела массовые задержания фанатов на финале Кубка Нидерландов

Полиция Роттердама задержала 22 человека в ходе финального матча между командами ПСВ и "Аякс" на Кубке Нидерландов по футболу.

Полиция Роттердама задержала 22 человека в ходе финального матча между командами ПСВ и "Аякс" на Кубке Нидерландов по футболу.

Как сообщает Report, болельщики были задержаны за насилие, хранение и использование фейерверков, хранение наркотиков и невыполнение требований сотрудников правоохранительных органов.

Задержания были произведены за пределами стадиона. Кроме того, в ходе столкновений пострадали двое фанатов и один полицейский, которому пришлось обратиться в больницу с травмой руки.

Перед матчем полиция также остановила для проверки 200 болельщиков амстердамского футбольного клуба "Аякс", направлявшихся на четырех автобусах к стадиону. Половина из них прошла контроль, а другую половину, у которой, в частности, обнаружили наркотики, развернули обратно в Амстердам.