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Полиция Лондона разыскивает участников беспорядков во время финала Евро-2020

Полиция Лондона разыскивает участников беспорядков во время финала Евро-2020 Служба столичной полиции в Великобритании объявила в розыск 10 человек, которые, по сообщению полиции, связаны с беспорядками во время финального матча чемпионата Европы по футболу.
Футбол
18 июля 2021 г. 08:13
Полиция Лондона разыскивает участников беспорядков во время финала Евро-2020

Служба столичной полиции в Великобритании объявила в розыск 10 человек, которые связаны с беспорядками во время финального матча чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, полиция опубликовала их фотографии и призывает всех, у кого есть информация о людях, связаться с правоохранительными органами.

Десять мужчин разыскиваются "в связи с насилием и беспорядком во время финала Евро-2020", указано в сообщении полиции. "Мы также продолжим содействовать действиям полиции по всей Великобритании, чтобы выявить причастных к расистским и с оскорбительным заявлениям в социальных сетях",- сообщил детектив-сержант полиции Мэтт Симпсон.

Финал чемпионата прошел 11 июня на стадионе "Уэмбли". Сборная Англии уступила Италии в серии послематчевых пенальти. В день проведения финала пострадали 19 полицейских.

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