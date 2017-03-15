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    Полиция эвакуировала офис дортмундской "Боруссии" из-за сахарной пудры

    Несколько сотрудников, которые могли иметь контакт с порошком, были отправлены на медобследование

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Офис дортмундского футбольного клуба "Боруссия" был эвакуирован из-за наличия в здании конверта с белым порошком.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Ruhr Nachrichten.

    В 16:15 по местному времени в полицию поступил звонок из-за нахождения неизвестного предмета в здании. На пятом этаже офиса полицейские обнаружили конверт, внутри которого находился белый порошок неизвестной консистенции. Несколько сотрудников, которые могли иметь контакт с порошком, были отправлены на медобследование.

    В 17:45 оцепление здания было снято. По данным полиции, в конверте оказалась сахарная пудра.

    Ранее в среду стало известно, что хакеры взломали аккаунт "Боруссии" в Twitter.

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