Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение футболистами Аргентины санитарных норм

Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения игроками сборной Аргентины по футболу правил въезда в страну, что ранее послужило поводом для отмены матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между национальными командами двух с

Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения игроками сборной Аргентины по футболу правил въезда в страну, что ранее послужило поводом для отмены матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между национальными командами двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье портал Globo esporte.

По информации портала, аргентинцы были опрошены бразильскими правоохранителями в зале местного аэропорта, после чего им было рекомендовано покинуть страну. Подвергать их депортации не стали. Аргентинская сборная на своей странице в Twitter сообщила, что направляется домой.