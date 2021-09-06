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Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение футболистами Аргентины санитарных норм

Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение футболистами Аргентины санитарных норм Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения игроками сборной Аргентины по футболу правил въезда в страну, что ранее послужило поводом для отмены матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между национальными командами двух с
Футбол
6 сентября 2021 г. 08:39
Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение футболистами Аргентины санитарных норм

Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения игроками сборной Аргентины по футболу правил въезда в страну, что ранее послужило поводом для отмены матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между национальными командами двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье портал Globo esporte.

По информации портала, аргентинцы были опрошены бразильскими правоохранителями в зале местного аэропорта, после чего им было рекомендовано покинуть страну. Подвергать их депортации не стали. Аргентинская сборная на своей странице в Twitter сообщила, что направляется домой.

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