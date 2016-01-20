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    Полицейский в Дубае вызван в суд за публикацию видео с паспортом Месси

    Он обвиняется во вмешательстве в частную жизнь

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции Объединенных Арабских Эмиратов был вызван в суд. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, сотрудник полиции обвиняется во вмешательстве в частную жизнь игрока испанского клуба "Барселона" Лионеля Месси.

    В декабре Месси посетил страну для получения приза лучшему футболисту года по версии ECA (Globe Soccer Awards), полицейский сделал видео с паспортом аргентинца. Надпись на видео гласит: "Мне сжечь его или просто вернуть обратно?".

    Суд расценил это действие как незаконное вмешательство в личную жизнь. Полицейский отрицает вину.

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