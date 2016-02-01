Полицейский из ОАЭ сядет в тюрьму за публикацию видео с паспортом Месси

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Суд Дубая приговорил сотрудника местной полиции к месяцу тюрьмы за вмешательство в личную жизнь нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Report cо ссылкой на Channel News Asia.

Сотрудник правоохранительных органов, выложивший в сеть видеоролик с паспортом футболиста, признал свою вину и принес извинения форварду сборной Аргентины.

Месси посетил ОАЭ в декабре 2015 года, когда прилетел на вручение приза лучшему игроку года по версии Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА). Полицейский, несший службу в аэропорту Дубая, записал видео с паспортом игрока, на котором он держит документ, а на экране появляется надпись: "Мне сжечь его или просто вернуть обратно?"