Британские полицейские пострадали в драке футбольных фанатов

Трое сотрудников полиции пострадали в Великобритании в результате драки с фанатами варшавского футбольного клуба "Легия"перед встречей группового этапа Лиги конференции с бирмингемской командой "Астон Вилла".

Трое сотрудников полиции пострадали в Великобритании в результате драки с фанатами варшавского футбольного клуба "Легия"перед встречей группового этапа Лиги конференции с бирмингемской командой "Астон Вилла".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Болельщики "Легии" использовали фаеры. В результате потасовки никого из болельщиков команды не пустили на стадион "Вилла Парк" в Бирмингеме.

"ФК "Астон Вилла" может подтвердить, что ни один болельщик на выезде не был допущен в "Вилла Парк" на сегодняшний вечерний матч Лиги Европы УЕФА с варшавской "Легией" по рекомендации полиции после масштабных беспорядков возле стадиона", - сказано в заявлении бирмингемского футбольного клуба.

По словам представителя "Легии" Бартоша Заславски, чье заявление опубликовано на официальном сайте варшавского футбольного клуба, руководство стадиона по рекомендации полиции графства Уэст-Мидлендс решило не пускать на стадион, в том числе VIP-гостей. В знак солидарности президент клуба Дариуш Миодуски также отказался присутствовать на матче.

"Мы были очень разочарованы отношением хозяев, которое не соответствует стандартам, действующим в еврокубках, а именно - предоставить 5% от вместимости стадиона для болельщиков гостевой команды", - подчеркнул Заславски.

По результатам встречи "Астон Вилла" обыграла "Легию" и пробилась в плей-офф Лиги конференций. Матч завершился со счетом 2:1. "Астон Вилла" набрала 12 очков и оказалась на лидирующей позиции в группе Е, тем самым гарантировав себе выход в плей-офф. "Легия", в распоряжении которой девять очков, находится на втором месте.