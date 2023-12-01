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Британские полицейские пострадали в драке футбольных фанатов

Британские полицейские пострадали в драке футбольных фанатов Трое сотрудников полиции пострадали в Великобритании в результате драки с фанатами варшавского футбольного клуба "Легия"перед встречей группового этапа Лиги конференции с бирмингемской командой "Астон Вилла".
Футбол
1 декабря 2023 г. 08:23
Британские полицейские пострадали в драке футбольных фанатов

Трое сотрудников полиции пострадали в Великобритании в результате драки с фанатами варшавского футбольного клуба "Легия"перед встречей группового этапа Лиги конференции с бирмингемской командой "Астон Вилла".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Болельщики "Легии" использовали фаеры. В результате потасовки никого из болельщиков команды не пустили на стадион "Вилла Парк" в Бирмингеме.

"ФК "Астон Вилла" может подтвердить, что ни один болельщик на выезде не был допущен в "Вилла Парк" на сегодняшний вечерний матч Лиги Европы УЕФА с варшавской "Легией" по рекомендации полиции после масштабных беспорядков возле стадиона", - сказано в заявлении бирмингемского футбольного клуба.

По словам представителя "Легии" Бартоша Заславски, чье заявление опубликовано на официальном сайте варшавского футбольного клуба, руководство стадиона по рекомендации полиции графства Уэст-Мидлендс решило не пускать на стадион, в том числе VIP-гостей. В знак солидарности президент клуба Дариуш Миодуски также отказался присутствовать на матче.

"Мы были очень разочарованы отношением хозяев, которое не соответствует стандартам, действующим в еврокубках, а именно - предоставить 5% от вместимости стадиона для болельщиков гостевой команды", - подчеркнул Заславски.

По результатам встречи "Астон Вилла" обыграла "Легию" и пробилась в плей-офф Лиги конференций. Матч завершился со счетом 2:1. "Астон Вилла" набрала 12 очков и оказалась на лидирующей позиции в группе Е, тем самым гарантировав себе выход в плей-офф. "Легия", в распоряжении которой девять очков, находится на втором месте.

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Версия на английском языке Four police officers injured after clashes with Legia Warsaw fans at Villa Park
Версия на азербайджанском языке Britaniyada futbol azarkeşləri arasında davada bir neçə polis əməkdaşı yaralanıb

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