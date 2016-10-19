Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Польские фанаты устроили масштабные беспорядки в Мадриде накануне матча Лиги чемпионов по футболу между испанским "Реал Мадридом" и польской командой "Легия".

Как сообщает Report, беспорядки происходили около стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В результате беспорядков ранены 5 польских фанатов и 3 испанских полицейских.

Полиции пришлось использовать резиновые пули. В ходе матча стадион контролировали около 500 полицейских и около 700 сотрудников спецслужб.

Отметим, что встреча завершилась победой "Реал Мадрида" со счетом 5:1.