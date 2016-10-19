 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Польские фанаты устроили масштабные беспорядки в Мадриде

    Ранены 5 фанатов и 3 полицейских

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Польские фанаты устроили масштабные беспорядки в Мадриде накануне матча Лиги чемпионов по футболу между испанским "Реал Мадридом" и польской командой "Легия". 

    Как сообщает Report, беспорядки происходили около стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. 

    В результате беспорядков ранены 5 польских фанатов и 3 испанских полицейских. 

    Полиции пришлось использовать резиновые пули. В ходе матча стадион контролировали около 500 полицейских и около 700 сотрудников спецслужб.

    Отметим, что встреча завершилась победой "Реал Мадрида" со счетом 5:1.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi