Поль Погба сделал выбор между "Ювентусом" и ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, чей контракт с английской командой истекает в конце нынешнего сезона, провёл переговоры с туринским "Ювентусом" о возвращении в клуб.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, чей контракт с английской командой истекает в конце нынешнего сезона, провел переговоры с туринским "Ювентусом" о возвращении в клуб.

Как передает Report, об этом сообщает Football Transfers .

По сведениям источника, 29-летний французский полузащитник предпочитает вернуться в Турин, нежели перейти во французский ПСЖ, который также заинтересован в подписании игрока.

Ранее отмечалось, что "МанСити" может подписать контракт с французом на правах свободного агента. При этом сам Погба заинтересован в сотрудничестве с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Ожидается, что клуб может предложить форварду контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Погба выступает за "горожан" с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Погба провел 20 матчей, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач.