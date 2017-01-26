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    Покончивший с собой Даянат Рзаев когда-то был психологом сборной Азербайджана по футболу

    Он поддерживал членов сборной до 2001 года

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Покончивший с собой в Баку Даянат Рзаев когда-то был психологом сборной Азербайджана по футболу.

    Об этом Report сообщил дядя покойного. 

    По его словам, Д. Рзаев оказывал членам сборной психологическую помощь с момента сформирования национальной команды до 2001 года. В частности, с конца 90-х годов футболисты пользовались поддержкой известного психолога для лучшей подготовки к отборочным групповым играм чемпионатов мира и Европы. 

    Отметим, что Д. Рзаев вечером 25 января повесился на ремне в своем доме по адресу Ясамальский район, улица Муртузы Мухтарова, 185. 

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