Покинувший "Зиря" футболист заключил контракт с польским клубом

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Польский клуб "Термалика" осуществил трансфер футболиста "Зиря" Габриэля Матея.

Как сообщает Report со ссылкой на gsp.ro, с румынским защитником заключен 2-летний контракт.

После истечения срока контракта Г.Матей обладает правом продлить соглашение еще на 1 год. Ежемесячная зарплата румынского игрока составит 10 000 евро. Это станет вторым клубом, в котором он будет выступать в Польше.

До этого 27-летний футболист выступал в "Гурнике".

Игрок заявил, что рад возвращению на чемпионат Польши: "Это - чемпионат, где идет сильная и напряженная борьба. Мне очень нравилась команда "Термалика", поэтому я заключил с ней контракт. Я слышал об этой команде много хорошего. Мне очень понравились их стадион и условия. Я благодарен своему агенту, который выступил посредником в моем трансфере".

Отметим, что Габриэль Матей выступал в первых соревнованиях "Зиря" в текущем сезоне.