Покинувший "Челси" футболист перешел в "Зенит"

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Футболист английского клуба "Челси" Бранислав Иванович перешел в российский "Зенит".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Санкт-Петербурга, сербский защитник подписал контракт на 2,5 года в статусе свободного агента.
В случае, если данное сотрудничество удовлетворит стороны, контракт с 33-летним игроком может быть продлен еще на 1 год.
Отметим, что в 2006-2007 годах Бранислав Иванович выступал в России в московском "Локомотиве". В январе 2008 года он перешел в "Челси".
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