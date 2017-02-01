Покинувший "Челси" футболист перешел в "Зенит"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Футболист английского клуба "Челси" Бранислав Иванович перешел в российский "Зенит".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Санкт-Петербурга, сербский защитник подписал контракт на 2,5 года в статусе свободного агента.

В случае, если данное сотрудничество удовлетворит стороны, контракт с 33-летним игроком может быть продлен еще на 1 год.

Отметим, что в 2006-2007 годах Бранислав Иванович выступал в России в московском "Локомотиве". В январе 2008 года он перешел в "Челси".