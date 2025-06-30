Покинувший "Астану" вратарь сборной Азербайджана по футзалу ведет переговоры с европейскими клубами

Покинувший "Астану" вратарь сборной Азербайджана по футзалу ведет переговоры с европейскими клубами

Покинувший казахстанскую команду "Астана" вратарь сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли ведет переговоры с "Араз-Нахчываном" и европейскими клубами.

Об этом Report сообщил сам футзалист.

34-летний вратарь рассказал о причине своего решения: "Я покинул "Астану" по собственному решению. Никаких проблем не было. В этом году ситуация в клубе была даже лучше, чем в прошлом сезоне. Решение было внезапным. Мы уже переговорили с руководством клуба "Араз-Нахчыван". Однако на данный момент я думаю о поездке в Европу, так как там футзал находится на подъеме, развиты такие страны, как Польша, Чехия, Греция. С другой стороны, мне также следует задуматься о будущем и об образовании своего ребенка. Об окончательном решении я объявлю в ближайшие дни".

Отметим, что Ровшан Гусейнли носит форму "Астаны" с 2024 года.