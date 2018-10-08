 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Покер Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Лион"

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В матче 9-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Лион». 

    Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

    В составе победителей четыре гола, которые были забиты с 61-й по 74-ю минуты, на свой счёт записал нападающий Килиан Мбаппе. Ещё одним точным ударом отметился бразильский форвард Неймар. Обе команды доигрывали матч вдесятером. На 32-й минуте прямое удаление получил защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе, а на первой компенсированной минуте первого тайма вторую жёлтую карточку показали полузащитнику «Лиона» Луке Тусару.

    Таким образом, «ПСЖ» одержал девятую подряд победу в Лиге 1, а «Лион» прервал серию из четырёх матчей без поражений (две победы, две ничьи).

    «ПСЖ» (27 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лион» (14) – на шестой строчке.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi