​Пока все сидят дома, Ибрагимович отправился на рыбалку - ФОТО - ВИДЕО

Златан Ибрагимович https://report.az/storage/news/2daa4ae4847ce662dacb7a6daa28e7bc/125e63b7-ec3e-425b-88e0-23443cf16510_292.jpg

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович настолько крут, что даже во время пандемии коронавируса живет на полную катушку. Шведский бомбардир отправился на рыбалку и смог там поймать огромную рыбу.

Как передает Report, своим уловом Ибрагимович решил похвастаться перед своими подписчиками в Instagram.

"Что за день!" - написал Златан.

Сделав несколько снимков, 38-летний футболист отпустил рыбу.

В настоящий момент Ибрагимович находится в родной Швеции. Златан поддерживает форму за счет тренировок с "Хаммарбю". Осенью футболист стал совладельцем этого клуба, выкупив часть его акций.

Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой. До этого он провел два сезона в клубе MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". В нынешней кампании форвард помог красно-черным в 10 матчах во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.