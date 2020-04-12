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Пока все сидят дома, Ибрагимович отправился на рыбалку - ФОТО - ВИДЕО

​Пока все сидят дома, Ибрагимович отправился на рыбалку - ФОТО - ВИДЕО

Златан Ибрагимович

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович настолько крут, что даже во время пандемии коронавируса живет на полную катушку. Шведский бомбардир отправился на рыбалку и смог там поймать огромную рыбу.

Как передает Report, своим уловом Ибрагимович решил похвастаться перед своими подписчиками в Instagram.

"Что за день!" - написал Златан.

Сделав несколько снимков, 38-летний футболист отпустил рыбу.

В настоящий момент Ибрагимович находится в родной Швеции. Златан поддерживает форму за счет тренировок с "Хаммарбю". Осенью футболист стал совладельцем этого клуба, выкупив часть его акций.

Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой. До этого он провел два сезона в клубе MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". В нынешней кампании форвард помог красно-черным в 10 матчах во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.

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