Погиб экс-футболист сборной Сингапура

Бывший футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим разбился насмерть.

Бывший футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим разбился насмерть.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

Рахим попал в ДТП, будучи за рулем мотоцикла. Спортсмену было 36 лет. Гибель экс-игрока национальной команды подтвердили в Футбольной ассоциации Сингапура. У него остались жена и трое детей.

Последним клубом в карьере Рахима был сингапурский "Тампинс Роверс". Кроме того, он выступал за местные "Уорриорс", "Гомбак Юнайтед" и "Гейланд Юнайтед". Рахим выиграл кубок страны в 2009 году, защищая цвета "Гейланд Юнайтед", а спустя пять лет в составе "Уорриорс" завоевал чемпионство.

На его счету один гол в девяти матчах за сборную Сингапура. Рахим вызывался в национальную команду с 2011 по 2014 год.