О нас

Погба продолжит карьеру в «Ювентусе»

Погба продолжит карьеру в «Ювентусе» Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перейдёт в туринский «Ювентус».
Футбол
24 июня 2022 г. 01:58
Погба продолжит карьеру в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перейдёт в туринский «Ювентус».

Как передает Report, об этом сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились об условиях сотрудничества. Сделка будет официально оформлена в июле. Погба прибудет в Италию через две недели.

Ранее сообщалось, что медицинский осмотр француза для перехода в «Ювентус» должен пройти с 5 по 8 июля. Отметим, что 29-летний футболист уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

Напомним, Поль Погба после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед» покинул клуб на правах свободного агента. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет 48 млн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi