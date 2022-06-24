Погба продолжит карьеру в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перейдёт в туринский «Ювентус».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перейдёт в туринский «Ювентус».

Как передает Report, об этом сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились об условиях сотрудничества. Сделка будет официально оформлена в июле. Погба прибудет в Италию через две недели.

Ранее сообщалось, что медицинский осмотр француза для перехода в «Ювентус» должен пройти с 5 по 8 июля. Отметим, что 29-летний футболист уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

Напомним, Поль Погба после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед» покинул клуб на правах свободного агента. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет 48 млн евро.