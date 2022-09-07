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Погба перенес успешную операцию на мениске

Погба перенес успешную операцию на мениске Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сообщил, что 6 сентября перенес операцию на травмированном мениске.
Футбол
7 сентября 2022 г. 06:07
Погба перенес успешную операцию на мениске

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сообщил, что 6 сентября перенес операцию на травмированном мениске.

Как передает Report, об этом Погба написал в соцсетях.

«Я в порядке, операция прошла успешно. Сейчас в планах восстановление и возвращение на поле как можно скорее. Хочу поблагодарить вас за добрые пожелания и за вашу поддержку.

В психологическом плане я в порядке, несмотря на все трудности, травму и другие проблемы. Движемся только вперед», - написал Погба в соцсетях.

По предварительным данным, 29-летний полузащитник пропустит 6 недель после операции.

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