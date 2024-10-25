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Погба может стать одноклубником Роналду

Погба может стать одноклубником Роналду Саудовский "Аль-Наср" рассматривает возможность подписания полузащитника туринского "Ювентуса" Поля Погба.
Футбол
25 октября 2024 г. 08:58
Погба может стать одноклубником Роналду

Саудовский "Аль-Наср" рассматривает возможность подписания полузащитника туринского "Ювентуса" Поля Погба.

Как сообщает Report со ссылкой на издание TEAMtalk, в клубе готовы сделать игроку выгодное предложение.

Также на звездного полузащитника претендуют "Лос-Анджелес" и "Марсель".

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года.

После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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