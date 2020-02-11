Подростка в футболке "Севильи" выгнали со стадиона "Бетиса" - ФОТО - ВИДЕО

Мальчика, пришедшего на домашний матч "Бетиса" в футболке "Севильи", выгнали со стадиона "Бенито Вильямарин".

Как передает Report, курьез произошел во время матча 23-го тура чемпионата Испании "Бетиса" с "Барселоной" (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников "Бетиса" Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку. Этого им, однако, показалось мало, и мальчика попросили удалиться со стадиона.

Фото эпизода можно увидеть в "Твиттере" GolesTV.com.

Противостояние "Бетиса" и "Севильи", представляющих один город, одно из самых принципиальных в Испании. Команды провели друг с другом уже 130 матчей, 61 из них завершился в пользу "Севильи", 38 - в пользу "Бетиса", и 31 раз команды играли вничью. Следующий матч между севильскими командами состоится 15 марта на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".