Подростка в футболке "Севильи" выгнали со стадиона "Бетиса" - ФОТО - ВИДЕО

Мальчика, пришедшего на домашний матч "Бетиса" в футболке "Севильи", выгнали со стадиона "Бенито Вильямарин".
Как передает Report, курьез произошел во время матча 23-го тура чемпионата Испании "Бетиса" с "Барселоной" (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников "Бетиса" Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку. Этого им, однако, показалось мало, и мальчика попросили удалиться со стадиона.
Фото эпизода можно увидеть в "Твиттере" GolesTV.com.
Противостояние "Бетиса" и "Севильи", представляющих один город, одно из самых принципиальных в Испании. Команды провели друг с другом уже 130 матчей, 61 из них завершился в пользу "Севильи", 38 - в пользу "Бетиса", и 31 раз команды играли вничью. Следующий матч между севильскими командами состоится 15 марта на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Un chaval con la camiseta del Sevilla en el campo. Se ha tenio que poner la sudadera y lo han echao.— GolSurenho (@GolSurenho) February 9, 2020
Hay que ser gilipollas...#RealBetisBarcelona pic.twitter.com/x87o18Cerw