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Подробности трансфера Жуниньо в "Севилью": Испанский клуб может выплатить "Карабаху" дополнительно 250 тыс. евро

Подробности трансфера Жуниньо в "Севилью": Испанский клуб может выплатить "Карабаху" дополнительно 250 тыс. евро 10:10
Футбол
6 января 2025 г. 10:35
Подробности трансфера Жуниньо в Севилью: Испанский клуб может выплатить Карабаху дополнительно 250 тыс. евро

Испанский футбольный клуб "Севилья", который планирует приобрести игрока "Карабаха" Олавио Жуниньо, в случае выхода в Лигу чемпионов УЕФА осуществит дополнительную выплату чемпиону Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Relevo, в таком случае испанская команда заплатит "Скакунам" 250 тысяч евро.

Помимо этого, "Карабах" будет иметь право на получение 20% дохода от последующей продажи 28-летнего нападающего.

Ожидается, что трансфер Жуниньо обойдется "Севилье" в 4 млн евро.

Бразильский нападающий, который на этой неделе отправится в Испанию, подпишет с испанским клубом контракт по схеме "2+1".

"Севилья" в Чемпионате Испании в настоящее время занимает 13-ое место, имея в своем активе 22 очка после 18 сыгранных матчей. От четвертого места, дающее право на участие в Лиги чемпионов, андалусийцы отстают на 14 очков.

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Версия на английском языке Details of Juninho's transfer to Sevilla: Spanish club may pay Qarabag additional 250,000 euros
Версия на азербайджанском языке Juninyonun "Sevilya"ya keçidinin detalları: İspaniya klubu "Qarabağ"a əlavə 250 min avro ödəyə bilər

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