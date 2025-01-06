Подробности трансфера Жуниньо в "Севилью": Испанский клуб может выплатить "Карабаху" дополнительно 250 тыс. евро

10:10

Испанский футбольный клуб "Севилья", который планирует приобрести игрока "Карабаха" Олавио Жуниньо, в случае выхода в Лигу чемпионов УЕФА осуществит дополнительную выплату чемпиону Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Relevo, в таком случае испанская команда заплатит "Скакунам" 250 тысяч евро.

Помимо этого, "Карабах" будет иметь право на получение 20% дохода от последующей продажи 28-летнего нападающего.

Ожидается, что трансфер Жуниньо обойдется "Севилье" в 4 млн евро.

Бразильский нападающий, который на этой неделе отправится в Испанию, подпишет с испанским клубом контракт по схеме "2+1".

"Севилья" в Чемпионате Испании в настоящее время занимает 13-ое место, имея в своем активе 22 очка после 18 сыгранных матчей. От четвертого места, дающее право на участие в Лиги чемпионов, андалусийцы отстают на 14 очков.