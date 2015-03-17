Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Утром 17 марта неизвестные лица сожгли автомобиль кипрского арбитра Леонтиоса Траттоса.

Как сообщает Report со ссылкой на Cyprus-Mail, первые этапы расследования показали, что автомобиль был подожжен умышленно.

Машина была припаркована возле дома, где живет 42-летний арбитр, однако обошлось без жертв. К счастью, автомобиль футбольного рефери серьезно не пострадал.

Отметим, что это не единственный случай нападения на футбольных арбитров на Кипре. В прошлом месяце самодельная бомба взорвалась около дома 38-летнего судьи, работающего в матчах первого дивизиона.