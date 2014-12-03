​Подготавливается концепция для участия азербайджанской сборной на ЕВРО-2020

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Подготавливается проект документа о дополнительных мероприятиях по развитию азербайджанского футбола в 2015-2020 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что в проекте предусматривается концепция по участию национальной команды Азербайджана на финальном этапе предстоящего в Баку в 2020 году чемпионата Европы. Президент АФФА сказал, что подписание 3-летнего контракта с новым главным тренером Робертом Просинечки также исходит из концепции: "Проведение в Баку в 2020 году 4-х игр чемпионата Европы - большой успех Азербайджана. Если мы не будем играть на данном чемпионате, наш выигрыш сократится на 50%. Отборочный этап ЕВРО-2020 начнется в 2018 году. До этого времени мы должны мобилизовать все силы и усилить сборную".

Президент АФФА также добавил, что на предстоящей в следующем году конференции АФФА будет дан отчет об итогах "Государственной программы по развитию футбола в 2005-2015 гг. в Азербайджанской Республике".

Отметим, что кандидатура Роберта Просинечки на пост главного тренера сборной команды Азербайджана была утверждена на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета АФФА.