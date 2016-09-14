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    Поддерживаемый АФФА кандидат избран президентом УЕФА

    Он получил 42 голоса входящих в состав УЕФА национальных ассоциаций

    Сан-Марино. 14 сентября. REPORT.AZ/ В рамках проходящего в Афинах (Греция) внеочередного конгресса УЕФА прошли выборы на должность президента структуры.

    Как сообщает Report, в итоге голосования президентом структуры был избран Александр Чеферин.

    В числе его сторонников была и АФФА. 

    А.Чеферин, с 2011 года занимавший пост президента Футбольной Федерации Словении, получил 42 голоса входящих в состав УЕФА национальных ассоциаций.

    Другой кандидат, президент Футбольной Федерации Голландии Михаэль ван Праг, набрал 13 голосов.

    Отметим, что Александр Чеферин возглавит УЕФА в предстоящие 4 года. 

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