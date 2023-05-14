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Почеттино станет новым главным тренером "Челси"

Почеттино станет новым главным тренером "Челси" Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» определилось с кандидатурой нового главного тренера лондонской команды.
Футбол
14 мая 2023 г. 03:52
Почеттино станет новым главным тренером Челси

Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" определилось с кандидатурой нового главного тренера лондонской команды.

Как передает Report, журналист Мэтт Лоу сообщил в социальной сети, что наставником "Челси" станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

По информации инсайдера, официальное подтверждение назначения Почеттино ожидается в ближайшее время.

Последним местом работы 51-летнего тренера был "Пари Сен-Жермен", который он покинул прошлым летом. Кроме того, аргентинец работал в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Эспаньоле".

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Версия на азербайджанском языке Poçettino “Çelsi”nin yeni baş məşqçisi olacaq

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