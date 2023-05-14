Почеттино станет новым главным тренером "Челси"

Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» определилось с кандидатурой нового главного тренера лондонской команды.

Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" определилось с кандидатурой нового главного тренера лондонской команды.

Как передает Report, журналист Мэтт Лоу сообщил в социальной сети, что наставником "Челси" станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

По информации инсайдера, официальное подтверждение назначения Почеттино ожидается в ближайшее время.

Последним местом работы 51-летнего тренера был "Пари Сен-Жермен", который он покинул прошлым летом. Кроме того, аргентинец работал в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Эспаньоле".