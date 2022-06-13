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Почеттино получит 15 миллионов евро за расторжение контракта с «ПСЖ»

Почеттино получит 15 миллионов евро за расторжение контракта с «ПСЖ» «ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.
Футбол
13 июня 2022 г. 08:15
Почеттино получит 15 миллионов евро за расторжение контракта с «ПСЖ»

«ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.

Как передает Report, об этом сообщает L'Equipe.

Аргентинский специалист получит за свою отставку не менее 15 млн евро.

На прошлой неделе тренер встречался с руководством «ПСЖ», чтобы обсудить итоги сезона-2021/22. В результате общения стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. И тренер, и боссы «ПСЖ» считают это наиболее разумным решением.

Напомним, что Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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