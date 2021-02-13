Почеттино о возможном переходе Месси в ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о возможном переходе Лионеля Месси в стан парижан

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о возможном переходе Лионеля Месси в стан парижан.

Как передает Report, об этом сообщает Goal со ссылкой на El Transistor.

"Я понимаю, что нужно как можно меньше говорить об игроке, которого нет в нашей команде. Но у всех команд есть стратегии подписания контрактов, и есть игроки, у которых заканчиваются текущие контракты", - отметил Почеттино.

Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.