Побит рекорд сезона в английской Премьер-лиге

Бельгийский нападающий "Манчестер Сити" Жереми Доку совершил 11 обводок в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:1).

Бельгийский нападающий "Манчестер Сити" Жереми Доку совершил 11 обводок в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:1).

Как передает Report, это рекорд нынешнего сезона в АПЛ.

Также Доку установил рекорд по количеству обводок за матч среди всех игроков "Манчестер Сити" в чемпионате за последние восемь сезонов и рекорд среди всех футболистов АПЛ, игравших против "Ливерпуля" с сезона-2006/2007.

В матче с "Ливерпулем" Доку провел на поле все 90 минут. 21-летний бельгиец сыграл в 15 матчах за команду в нынешнем сезоне, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Он начинал сезона в составе "Ренна", за который успел провести до перехода две встречи в Лиге 1 и отметиться одним голом.