Побит рекорд легендарного Диего Марадоны

30-летний итальянский нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье вписал свое имя в историю клуба, отличившись в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:1).

30-летний итальянский нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье вписал свое имя в историю клуба, отличившись в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:1).

Как передает Report, об этом сообщает Goal в Твиттере .

Этот забитый мяч стал для Инсинье 116-м в карьере за неаполитанский клуб, благодаря чему он сумел превзойти достижение легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, забившего 115 мячей.

Напомним, с лета 2022 года Инсинье будет защищать цвета клуба МЛС - "Торонто". Он заключил с североамериканским клубом 4-летний контракт.

"Интер" набрал 54 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. "Наполи" (53) - второй, но неаполитанцы провели на матч больше.