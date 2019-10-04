Победоносное послание в Люксембурге: "Карабах это Азербайджан. И восклицательный знак" - ВИДЕО

Во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" одержал убедительную победу над "Дюделанжем" со счетом 4:1.

Как сообщает Report, в ответ на армянскую провокацию, сразу после финального свистка футболисты "Карабаха" подошли к трибуне своих фанатов и отпраздновали победу, а затем сфотографировались на фоне флага Азербайджана.

Впоследствии это фото было размещено на официальной странице "Карабаха" в Фейсбуке с подписью "Карабах – это Азербайджан! И восклицательный знак!".