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Победоносное послание в Люксембурге: "Карабах это Азербайджан. И восклицательный знак" - ВИДЕО

​Победоносное послание в Люксембурге: “Карабах – это Азербайджан, и во

Во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" одержал убедительную победу над "Дюделанжем" со счетом 4:1. 

Как сообщает Report, в ответ на армянскую провокацию, сразу после финального свистка футболисты "Карабаха" подошли к трибуне своих фанатов и отпраздновали победу, а затем сфотографировались на фоне флага Азербайджана. 

Впоследствии это фото было размещено на официальной странице "Карабаха" в Фейсбуке с подписью "Карабах – это Азербайджан! И восклицательный знак!".

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