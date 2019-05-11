Победители Премьер-лиги Азербайджана награждены - ВИДЕО

Cостоялась церемония награждения по итогам сезона 2018/2019 Премьер-лиги Азербайджана.

Как передаёт Report, церемония прошла после матча последнего тура «Нефтчи» - «Карабах».

Сначала вручили бронзовые медали «Сабаил»у, а затем серебряные медали «Нефтчи». В конце, на сцену были приглашены игроки клуба «Карабах». После того как игрокам вручили золотые медали, капитан Рашад Садыгов поднял чемпионский кубок над головой.

Отметим, что награды вручали президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, генеральный секретарь Эльхан Мамедов и президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.