Победителей кубка Англии наградят безалкогольным шампанским

Футбольная ассоциация Англии приняла решение награждать победителей Кубка страны ящиком безалкогольного шампанского.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, решение продиктовано желанием проявлять уважение к религиозным убеждениям футболистов.

Например, мусульманам и представителям других религий запрещено употреблять алкоголь. Также это запрещается футболистам, которые ещё не достигли 18-летия.

С нынешнего года Футбольная ассоциация Англии будет дарить победителям турнира ящик безалкогольного шампанского.

Напомним, что в финале нынешнего розыгрыша Кубка Англии "Манчестер Сити" встретится с "Уотфордом". Решающий матч состоится 18 мая на стадионе "Уэмбли".