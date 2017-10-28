Победитель Лиги Чемпионов может возглавить сборную страны по футболу

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Роберто Ди Маттео может быть назначен главным тренером сборной команды Азербайджана по футболу.

Как передает Report со ссылкой на издание Tuttomercato, руководство AFFA связалось с итальянским специалистом.

Ди Маттео было предложено заменить у руля сборной Роберта Просинечки. Пока неизвестно как отреагировал итальянский специалист на это. 26 октября стало известно, что контракт с хорватским специалистом не будет продлен.

Отметим, что самый большой успех на тренерском поприще Роберто Ди Маттео добился будучи у руля “Челси”. Под его руководством в сезоне 2011-2012 гг. “аристократы” одержали победу в Лиге Чемпионов. Для нынешнего соперника "Карабаха" этот титул является единственным в рамках этого престижного турнира. 47-летний специалист после "Челси" тренировал немецкий "Шальке" (2014-2015) и английскую "Астон Виллу" (2016).