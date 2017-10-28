 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Победитель Лиги Чемпионов может возглавить сборную страны по футболу

    11 дней назад он покинул ряды бирмингемской команды

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Роберто Ди Маттео может быть назначен главным тренером сборной команды Азербайджана по футболу.

    Как передает Report со ссылкой на издание Tuttomercato, руководство AFFA связалось с итальянским специалистом.

    Ди Маттео было предложено заменить у руля сборной Роберта Просинечки. Пока неизвестно как отреагировал итальянский специалист на это. 26 октября стало известно, что контракт с хорватским специалистом не будет продлен.

    Отметим, что самый большой успех  на тренерском поприще Роберто Ди Маттео добился будучи у руля “Челси”. Под его руководством в сезоне 2011-2012 гг. “аристократы” одержали победу в Лиге Чемпионов. Для нынешнего соперника "Карабаха" этот титул является единственным в рамках этого престижного турнира. 47-летний специалист после "Челси" тренировал немецкий "Шальке" (2014-2015) и английскую "Астон Виллу" (2016).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi