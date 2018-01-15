Победитель Лиги чемпионов может перейти в "Карабах"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Карабах" нашел нового нападающего вместо Дино Ндлову, проданного китайскому клубу "Гуанчжоу гринтаун".

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Herald, это Хама Биллиат, который сейчас выступает в южноафриканской команде "Мамелоди Сандаунз". Нападающий сборной Зимбабве не захотел подписать контракт, предложенный ему его клубом. В результате 28-летний форвард рассердил главного тренера Питсо Мосимане. Недавно Мосимане отстранил его от основной команды. Биллиат, которым интересуются и европейские клубы, твердо намерен покинуть лигу ЮАР. Сообщается, что "Карабах" предлагает опытному нападающему 500 000 зимбабвийских долларов (примерно 90 000 манатов) в месяц.

Продажная цена Биллиата составляет 2,5 млн. долларов. Сейчас азербайджанская сторона ведет переговоры по снижению данной суммы.

Отметим, что Хама Биллиат по прозвищу "Камалдиньо" ранее выступал в зимбабвийском "КАПС Юнайтед" и южноафриканском "Аякс Кейптаун". В клубе "Мамелоди Сандаунз", форму которого носит с 2013 года, он выступил в 63 играх, забив 23 гола, а в сборной Зимбабве, куда получил приглашение в 2011 году, забил 7 голов в 26 матчах. С нынешней командой Биллиат дважды был чемпионом ЮАР (2013-2014 и 2015-2016), также Лиги чемпионов Африки (2016) и Суперкубка Африки (2017).